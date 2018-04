Weiblicher Feuerteufel legte Stadelbrände

Brandalarm in der Nacht auf Freitag in Innsbruck. Zwei Stadel standen in Flammen. Mehrere Feuerwehren mit 100 Mann konnten die Holzgebäude nicht mehr retten. Schaden: ein mittlerer sechsstelliger Euro-Betrag. Brandermittler einschließlich Spürhund untersuchten, ob das Feuer gelegt wurde.