krone.at-User: „Das war ein Schuss in den Ofen“

„Gesündester Prostest gegen Trumps Maßnahme“

Schickhofer rief am Freitag im Zusammenhang mit der US-Strafzollpolitik zum Verzicht auf den Konsum von „Luxusprodukten“ aus den USA, wie eben von Coca-Cola, auf. Trotz der Aufforderungen, seine Aussagen zu überdenken und zurückzunehmen, bleibt Schickhofer bei seiner Forderung, wie er am Freitag am Rande eines Besuchs in Hamburg mitteilte: „Auf Coca-Cola zu verzichten, ist der gesündeste Protest gegen diese Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump. Ich bin davon überzeugt, die Österreicherinnen und Österreicher werden weiter trinken und hoffentlich gesündere Getränke zu sich nehmen.“ Er selbst, so Schickhofer, werde künftig angesichts der Wirtschaftspolitik von Trump überhaupt auf amerikanische Produkte verzichten.