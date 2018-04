Letzter April-Sonntag bringt bis zu 30 Grad!

Ein wahrlich außergewöhnlicher Monat liegt hinter uns, Cafés und Freibäder - zumindest jene, die schon geöffnet waren - hatten Hochkonjunktur. Am letzten Aprilwochenende zeigt der Monat noch einmal so richtig, was er kann. Am Samstag und vor allem am Sonntag wird es in vielen Teilen Österreichs sogar wärmer als in Italien, Spanien oder Marrakesch in Marokko.