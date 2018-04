Bei Einbruchsserie die Sparvereinskassa geplündert

In Waidhofen an der Thaya zwängten die Kriminellen die Tür zu einer Gärtnerei und dort mehrere Handkassen auf. „Die Täter nahmen nur das Papiergeld mit, die Münzen ließen sie zurück“, so ein Ermittler. Eine ähnliche Situation fanden Polizisten in einem Supermarkt in Pfaffenschlag vor: Safe aufgebrochen, Münzrollen noch da. In einer Imbissstube in Neu-Dietmanns rissen die Einbrecher den Wandtresor aus der Verankerung und nahmen ihn samt dem Geld des Sparvereins mit. „Hier wurde auch eine große Menge Zigarettenpackungen erbeutet“, heißt es.