Pöltl mit Raptors in zweiter Play-off-Runde

Die erste Führung verzeichneten die von Aufbauspieler Kyle Lowry mit 24 Punkten, 15 davon vor der Pause, angeführten Raptors nämlich erst in der 30. Minute (65:64). Vor dem Schlussviertel lagen aber die von ihren All-Stars Bradley Beal (32 Punkte) und John Wall (23) angetriebenen Wizards wieder mit 78:73 vorne. Doch in der „Crunch Time“ folgte der große Auftritt der Toronto-Bank, wobei vor allem Pascal Siakam (11 Punkte/8 Rebounds) in dieser Phase an beiden Enden des Courts nicht zu stoppen war.