„Ich bin ihm überhaupt nicht böse“

Am Innsbrucker Landesgericht wurde am Freitag ein Prozess verhandelt, der tiefe Einblicke in die Dynamiken einer ungesunden Beziehung gab. Ein 54-Jähriger soll versucht haben, seine Lebensgefährtin durch einen Stich in den Bauch zu töten. Am Ende entschieden die Geschworenen auf grob fahrlässige Körperverletzung.