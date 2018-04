Hartberg gewinnt Spitzenspiel, Rieder Siegesserie

Hartberg, Wacker Innsbruck und SV Ried haben am Freitag in der Sky Go Erste Liga mit Erfolgen ihre Aufstiegsambitionen untermauert! Wiener Neustadt scheint sich vorerst von den Aufstiegsträumen verabschiedet zu haben. Hartberg gewann das Spitzenspiel gegen die Mählich-Truppe 2:1. Tabellenführer Innsbruck entschied das West-Derby bei Austria Lustenau mit 2:1 für sich, Ried gewann mit einem 1:0 gegen FC Liefering auch das dritte Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Weissenböck.