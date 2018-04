Rapid peilt im Hit bei Sturm Angriff auf Rang 2 an

Während Sturm beim 1:2 auswärts gegen den WAC zuletzt einen Ausrutscher produzierte, gelang Rapid mit einem 4:1 gegen die Admira ein Favoriten-Sieg. Sechs Liga-Siege in Folge haben die Grün-Weißen in einer Saison zuletzt unter Peter Pacult 2008/09 (3. bis 8. Runde) angeschrieben. Goran Djuricin könnte mit seinem Team diese Marke am Sonntag erreichen. Der 43-Jährige konnte sich diese Woche bereits freuen. Seine Vertragsverlängerung dürfte beschlossene Sache sein und in Bälde fixiert werden. Djuricin ließ keine Zweifel daran, dass Rapid in Liebenau voll auf Sieg spielen wird. „Wir können die Grazer auf alle Fälle unter Druck setzen, mit drei Punkten wäre der von vielen für Sturm schon sicher geglaubte zweite Platz doch noch ernsthaft in Gefahr“, verlautete er. Das Selbstvertrauen in seiner Mannschaft sei durch den jüngsten Erfolgslauf groß. „Wir wollen natürlich unbedingt gewinnen“, sagte Djuricin.