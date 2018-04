Dieser Fan ist das lebende Trikot seines Teams

Es ließ sich nicht so einfach bewerkstelligen. Insgesamt 32 Sessions brauchte der Tattoo-Künstler, bis das Meisterwerk fertig war. In einem Interview mit „Vice“ erzählte der 33-Jährige, dass er zuerst dachte: Ein ganzes Trikot stechen zu lassen, würde ihm zu viel kosten. Der Tätowierer aber zeigte sich bereit, für 190 Euro Schulter und Arme zu präparieren. Weil die gemeinsame Arbeit gut ging, bot ihm der Tätowierer an, den Rest gratis zu erledigen. Er wusste da schon, dass der Flamengo-Fanatiker eine lebende Werbung für ihn sein wird.