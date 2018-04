Rekord-Nadal marschiert auf Sand unbeirrt weiter!

Auch Marach out

Mit Oliver Marach (im Bild) ist auch der Österreich-Beitrag im Doppel in Barcelona ausgeschieden. Nach seinem insgesamt 350. Doppel-Sieg auf der Tour am Vortag musste er mit Mate Pavic (CRO) für das Viertelfinale gegen die Spanier Feliciano und Marc Lopez aufgeben. Pavic hatte schon seit über zwei Wochen über Rückenprobleme geklagt, ein Antreten in Barcelona war in der Schwebe gestanden.