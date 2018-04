Deutscher Filmpreis: Lola für Birgit Minichmayr

In Berlin wird am Freitagabend der Deutsche Filmpreis verliehen. Die erste Trophäe ging vor mehr als 1.900 prominenten Gästen an die Oberösterreicherin Birgit Minichmayr für die beste weibliche Nebenrolle. Die 41-Jährige aus Leonding wurde für ihre Darstellung in dem Drama „3 Tage in Quiberon“ geehrt.