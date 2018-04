Ricciardo in Baku Tagesbester ++ Vettel nur Elfter

WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel hat mit einem verpatzten Trainingstag in Aserbaidschan die Hoffnungen seiner Verfolger in der Formel 1 geschürt! Der deutsche Ferrari-Star musste sich am Freitag in den beiden Einheiten in Baku mit den enttäuschenden Plätzen zehn und schließlich elf begnügen. Am Ende fehlten dem vierfachen Weltmeister mehr als 1,3 Sekunden auf den Tagesbesten Daniel Ricciardo.