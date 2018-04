In diesen Fällen sagen wir Danke!

E-Book-Reader in Kulanz getauscht

Einen E-Book-Reader hatte Angela B. vor einiger Zeit für sich und ihre Töchter erstanden. Diesen hatte die Familie nur selten in Verwendung. Als die Leserin das Gerät kürzlich einschalten wollte, funktionierte es nicht mehr. Frau B. wandte sich deshalb an den Händler, bei dem sie das Gerät gekauft hatte. „Ein Tausch in Gewährleistung wird abgelehnt, da ein Displaybruch vorliege. Wir sind mit dem Gerät stets sorgfältig umgegangen“, so die Oberösterreicherin. Wir haben Conrad Electronic kontaktiert und folgende Nachricht erhalten: Bei Displaybruch bestehe kein Anspruch auf Gewährleistung. In Kulanz wird der E-Book- Reader jedoch ausgetauscht.