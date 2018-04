Ein erster Blick aus dem „Quartier Riedenburg“

Bernhard Kopf steht in der Mittagssonne am Balkon, mit viel Papier in der Hand. Nicht etwa um sich zu sonnen oder etwas zu lesen: Der Geschäftsführer der GSWB präsentiert stolz eine der nagelneuen 72 m² großen Wohnungen im siebten Stock - mit Untersbergblick! Und er ist ziemlich froh: Denn der erste gut 30 Millionen Euro schwere Bauabschnitt des Wohnprojektes „Quartier Riedenburg“ am früheren Kasernengelände wird demnächst abgeschlossen.