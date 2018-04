Streit um Kunst führte Richter ins Stadt-Archiv

Schreiben zufällig entdeckt

Richter Holzweber machte sich deshalb persönlich einen Eindruck, ob dieses Schreiben in den rund 10 Millionen archivierten Schriftstücken nicht schon früher entdeckt werden hätte können. Dazu ging es in den Keller des Neuen Rathauses. Archiv-Direktor Walter Schuster versuchte zu erklären, nach welchen Regeln die Akten wann und wo archiviert werden. Dazu wurden Stahlschränke verschoben, Aktenschuber gezählt, Fotos gemacht und Zeugen befragt. „Ich habe für eine Ausstellung, die ich zusammenstellte, im Archiv recherchiert. Dabei bin ich auf das Schreiben von Frau Jäger, in dem sie die Leihe 1990 aufkündigt hat, gestoßen“, sagte die Vizedirektorin des Kunstmuseum Lentos, Elisabeth Nowak-Thaller aus. Das neue Beweisstück, das der Stadt Linz 8,24 Millionen Euro ersparen könnte, liegt übrigens jetzt im Tresor des Archivs. Ein Ergebnis des Lokalaugenscheins steht noch aus. Die Entscheidung über die Wiederaufnahme ergeht schriftlich.