Schafmilcheis sorgt für Familien-Erfolg

Seit einem Jahr betreibt das Familienunternehmen einen Eissalon in der Salzburger Getreidegasse. Hergestellt wird nur in Bio-Qualität am eigenen Seegut am Wolfgangsee. Der frühere Landesrat Sepp Eisl betreibt dort mit seiner Frau seit über 30 Jahren eine eigene Hofkäserei. Daher kam auch die Idee, das Eis aus Schafmilch herzustellen. 140 Schafe hat die Familie. „Wir haben uns zwei Jahre lang vorbereitet. Das hat sich bezahlt gemacht“, sagt Sepp Eisl. Das Eis gibt es nicht nur im eigenen Geschäft, sondern auch in ausgewählter Gastronomie. Freude kommt auch bei Tochter Johanna auf, die den Eissalon betreibt: Bei der Publikumswahl des Gourmetmagazins Falstaff schafften es die Eisl-Eis auf Platz drei in der Beliebtheit - in Österreich. Neben den Klassikern wie Vanille, Haselnuss und Schokolade locken vor allem außergewöhnliche Sorten wie Schafkäse-Honigsüß, Mango-Chili, Kürbiskern oder der „gesalzene Dachstein“. Extra zum Jubiläum gibt es ein Sachertorten-Eis. Im Salon steht das Wochenende natürlich unter dem Geburtstags-Motto. Am 5. Mai können Interessierte der Familie von 14 bis 17 Uhr direkt am Seegut am Wolfgangsee beim Eismachen über die Schulter schauen.