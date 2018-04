Rotkreuz-Besuchsdienst: Einfach für andere da sein

In ihrem früheren Beruf als Diplomschwester in der Hauskrankenpflege fiel es Franziska Fauster häufig auf - ältere Menschen fühlen sich oft einsam, weil sie niemanden haben, mit dem sie über das, was sie freut, traurig macht oder ihnen Sorgen bereitet, reden können. „Gerade am Ende meiner Besuche stellte ich fest, dass mir die Menschen gerne noch etwas erzählen wollten“, schildert die 63-jährige Steirerin.