Austria Wien und Mattersburg zum Siegen verdammt

Die Burgenländer dürfen sich ihrerseits ebenfalls noch geringe Hoffnungen auf die Europacup-Teilnahme machen. Als Siebenter liegt der SVM an Punkten gleichauf mit der Austria und hat wie die Wiener noch das direkte Duell mit der Admira in der Hinterhand. Trainer Gerald Baumgartner wusste: „Jene Mannschaft, die gewinnen kann, hat eventuell die Möglichkeit auf die Admira Punkte gutzumachen. So gesehen sind wir erst nach dem Spiel viel schlauer.“ Lange als Lieblingsgegner der Austria geltend, hat Mattersburg den Favoritnern in dieser Saison bereits zwei Niederlagen zugefügt. Im Herbst gewann Mattersburg im Happel-Stadion mit 3:1, im Frühjahr zu Hause mit 2:1. Es war das vorletzte Spiel unter dem eine Woche später beurlaubten Thorsten Fink. Dessen Nachfolger Thomas Letsch wusste vor dem Heimspiel gegen Mattersburg um die Ausgangslage. „Es zählt nur ein Sieg, da brauche ich nicht herum zu reden“, sagte der Deutsche am Freitag.