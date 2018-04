Geht LASK-Sensationslauf auch in Altach weiter?

Der Sieg gegen die Austria war das dritte 1:0 in den jüngsten vier Runden, bei den vergangenen sechs Siegen gab es nur zwei Gegentore. „Wir sind defensiv sehr stabil, es ist schwer, sich gegen uns Chancen herauszuarbeiten“, lobte Glasner seine Abwehr. Auf der anderen Seite des Platzes sorgen Thomas Goiginger, Samuel Tetteh und Joao Victor immer wieder für Glanzlichter. „Sie sind in jedem Spiel für Tore gut“, so Glasner. In Altach hat der LASK in fünf Anläufen noch nie verloren, in elf Aufeinandertreffen in der Bundesliga gab es im direkten Duell erst eine Niederlage. „Wir müssen uns aber immer wieder neu beweisen“, rechnet Glasner nicht mit einem Selbstläufer. Am 4. November entführte sein Team mit einem 4:2 alle drei Punkte aus der Cashpoint-Arena. Diesmal nicht dabei sein wird Philipp Wiesinger, der im Training wohl eine Syndesmosebandverletzung erlitt.