Admira Wacker erwartet gegen den WAC einen Sieg

Dafür müssen seine Schützlinge aber erst ihre Hausaufgaben erledigen. Im Vergleich zu den jüngsten Auftritten muss das Defensivverhalten besser werden. „Man kann gegen Rapid und Salzburg schon verlieren, aber es kommt immer auf das wie an. Wenn man in zwei Spielen zehn Tore bekommt, ist das schon ein bisschen viel“, meinte Baumeister. Viele individuelle Fehler hätten dazu geführt. „Das kannst du schwer trainieren“, so der Admira-Trainer. In der Offensive könnte der wiedergenesene Dominik Starkl im Finish ein Kurz-Comeback geben. Die Kärntner werden vom Liga-Fünften, der zu Hause dreimal in Folge verlor, nicht auf die leichte Schulter genommen. „Sie können unbekümmert spielen, haben keinen Druck, nichts zu verlieren“, warnte Baumeister. Der Gegner setze weiterhin auf viele hohe Bälle, probiere unter Interimstrainer Robert Ibertsberger aber auch „ein bisschen mehr zu kombinieren“.