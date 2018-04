Die fantastische Geste des Jürgen Klopp!

Es sind viele, denen die brutalen Szenen vom Dienstag (im Video) nicht aus dem Kopf gehen. So geht es wahrscheinlich auch Jürgen Klopp. In den Straßenkämpfen zwischen den Liverpool- und Roma-Fans wurde der Ire Sean Cox lebensgefährlich verletzt. Ihm widmete der Trainer von Liverpool bei der Pressekonferenz am Freitag eine besondere Geste.