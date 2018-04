Schmelzwasser lässt Pegel bedrohlich steigen

Mit einem Temperaturplus von 4,7 Grad im Vergleich zum Mittelwert war dieser April der wärmste seit dem Jahr 1800. In Dellach/Drautal kletterte das Quecksilber auf 28,4 Grad. Mit der frühen Wärme steigen in den Tälern die Fluss- und Seewasserstände. In der Nacht auf Freitag ließ die Polizei in Wolfsberg wegen Hochwassergefahr an der Lavant Unterführungen sperren.