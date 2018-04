Klein-Lkw prallt gegen Lokalbahn: Lenker verletzt

Ein Tennengauer (53) bog am Freitag um 8.30 Uhr bei einem Kreisverkehr in Itzling in die Austraße ein und wollte in Richtung Salzach fahren. An dem ampelgeregelten Bahnübergang dürfte er das Rotlicht und dabei auch die Lokalbahn, die stadtauswärts unterwegs war, schlichtweg übersehen haben - es kam zur Kollision. Dabei wurde das Fahrzeug einige Meter zur Seite geschleudert.