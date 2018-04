Dutzende Ehen zerbrechen schon im 1. Jahr!

Als eine der kürzesten Ehen mit dem spektakulärsten Ende geht jene eines türkischen Paares in Traun in die Geschichte Oberösterreichs ein: Nach zwei Monaten „Liebesglück“ rückte, wie berichtet, im Trennungskrieg gar die Cobra an. Doch kurzes Glück ist durchaus nicht die Ausnahme: Dutzende Ehen scheitern im 1. Jahr.