Austräger schlug Alarm, als Dach brannte

Turbulente Nacht für mehrere Feuerwehren in Tirol, unter anderem loderten Freitag Früh Flammen am Dach eines Mehrparteienhauses in Steinach. Zeitungsausträger Naim Barati (28), der auch die „Krone“ zum Frühstück liefert, klingelte die Bewohner aus den Betten und schlug per Handy Alarm - es ging ohne Verletzte ab.