Prozess gegen Sammler um „Verbrechen an der Natur“

„Menschen wie der Angeklagte haben das Blut toter Elefanten an den Händen. Hier geht es um ein Verbrechen an der Natur.“ Mit drastischen Worten tritt der Staatsanwalt in Wien gegen einen seiner Meinung nach kriminellen Sammler (67) auf. In dessen Wohnung wurde eine halbe Tonne Elfenbein gefunden - 88 Stoßzähne.