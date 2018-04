Mit fingiertem Bank-Mail in teure Falle gelockt

Was war passiert? Am 25. April erhielt der Mann eine Mail, in der er aufgefordert wurde, einen Link anzuklicken. Dann wurde er auf eine Seite weitergeleitet, die dem Internetauftritt seines Kreditinstitutes zum Verwechseln ähnlich sah. Er wurde aufgefordert, persönliche Daten einzugeben bzw. gab dann sogar noch einen TAN-Code telefonisch preis. Der Preis seiner Leichtgläubigkeit: Von den unbekannten Gaunern wurde ein Betrag in Höhe von mehr als 10.000 Euro abgebucht. Auf ein italienisches Konto. Wohl fast fix ist, dass das Geld „Auf nimmer Wiedersehen!“ weg ist.