GTI-Treffen in Kärnten: Gummi Gummi vs. Tatütata

„Der verstärkte Einsatz läuft seit 13. April“, sagte Polizeisprecher Mario Nemetz. Seit diesem Tag ist die Polizei vor allem an beliebten Hotspots unterwegs, etwa an einem großen Parkplatz am Faaker See oder an einer Tankstelle in Velden, die im vergangenen Jahr Aufmerksamkeit erntete, als direkt davor ein Automotor auf Hochtouren publikumswirksam in die Luft ging. „Prävention durch Präsenz“ lautet das Motto der Polizei - unterstützt werden die Beamten vor Ort durch mobile Streifen, auch in Zivil. Diese Hotspots werden auch videoüberwacht, und zwar ebenfalls durch stationäre und mobile Anlagen in speziellen Fahrzeugen.