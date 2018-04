Wien: Ex-Shoppingtempel nun Obdachlosenquartier?

Die syrische Familie hat bereits sechs Liegenschaften am Standort Floridsdorf und besitzt seit rund einem Jahr die hintere Hälfte des ehemaligen Einkaufszentrums Am Spitz. Die Familie und ihr Immobilien-Entwicklungsunternehmen würden gerne neuen Wohnraum daraus schaffen. Doch beide „Eigentümer“ sind aufeinander angewiesen, da das Objekt nur über eine Zufahrt verfügt. Fraglich ist, was die insolvente Wienwert Holding AG bewogen hat, in eine leer stehende Garage zu investieren: „Ich gebe zu, dass eigentlich der Eigentümer die Aufgabe hat, das Gebäude vor unbefugt Eindringenden zu schützen. Dass da Matratzen drinnen liegen, ist mir nicht bekannt, bei uns hat sich aber keiner beschwert“, so Papai. Nach den krone.at-Recherchen wurde das Gebäude vor einigen Tagen geschlossen.