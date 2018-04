Flucht vor Polizei nach Bordellbesuch mit Traktor

Zwei Oberösterreicher im Alter von 20 und 23 Jahren haben im Bezirk Kirchdorf an der Krems mit dem Traktor einen Ausflug in ein Freudenhaus unternommen und am Heimweg versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Das erwies sich mit dem schwerfälligen Gefährt allerdings als aussichtslos, wie die Polizei berichtet.