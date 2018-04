Mahnmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung

Es war ein langer Weg mit vielen Diskussionen: Am Freitag wurde das Mahnmal, das an die Bücherverbrennung 1938 erinnert, am Residenzplatz erstmals gezeigt. Ein Betonkubus, gut eineinhalb Meter im Boden und somit in die Neugestaltung des Platzes integriert. Nur nicht ganz am Originalort...