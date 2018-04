Letzter Schliff für den Linzer Urfahranermarkt!

Gutscheinheft für „Krone“-BonusCard-Besitzer

Wobei der Jahrmarkt-Rummel wie immer mit einer Stunde Freifahren, die ein Geschenk der Schausteller an ihre treuen Besucher sind, beginnt. Gleichzeitig findet der Rundgang der Ehrengäste statt, ehe um 11.30 Uhr der Bieranstich im Festzelt von „Da Wirt 4s Fest“ folgt. Neun Tage herrscht dann wieder Ausnahmezustand an der Donau. „Krone“-BonusCard-Besitzer holen sich am besten zu Beginn ihres Besuches das Gutscheinheft im Medienzelt, das heuer vor den „Linzer Frühling“-Ausstellungshallen zu finden ist. Damit erhalten sie Vergünstigungen von 150 Euro.