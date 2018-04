Erfolg für Greiter, Pegger, Kofler & Partner

Die Innsbrucker Anwaltskanzlei Greiter Pegger Kofler & Partner wurde vom Wirtschaftsmagazin TREND im heurigen Ranking über „Österreichs beste Anwälte“ in der Rubrik „Bundesländer außerhalb Wiens“ zum 10. Mal in Folge unter die ersten drei Kanzleien und als beste Kanzlei in Tirol gereiht.