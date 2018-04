Drogen neben Polizisten verkauft

Und am Linzer Hauptbahnhof zeigte ein aufmerksamer Passant einen Drogenhandel an. Polizisten konnten kurz darauf einen 16-jährigen Iraker aus dem Flüchtlingsheim Hartheim schnappen. Er hatte noch 22 Klemmsäckchen mit 50 Gramm Marihuana bei sich. Auch dieser Flüchtling kam in Haft. Unmittelbar nach Suchgiftverkäufen wurden in Linz auch zwei Nigerianer im Alter von 15 und 24 Jahren von Polizisten festgenommen, Drogen und Bargeld wurden sichergestellt. Der Jüngere wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert, der Ältere auf freiem Fuß angezeigt.