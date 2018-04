DTM: Auer für letztes Mercedes-Jahr zuversichtlich

Für Bergers Sorge, dass Mercedes nicht mehr ganz bei der Sache sein könnte, zeigte Wolff aber Verständnis. „Sie ist grundsätzlich berechtigt. Wenn du als Werksmannschaft in dein letztes Jahr gehst, musst du umso härter daran arbeiten, dass die Energie und die Motivation im Team bleibt“, sagte Wolff. Es gebe da aber nur zwei Möglichkeiten. Entweder zu resignieren oder den anderen Weg des ‘jetzt erst recht‘ gehen. „Wir wollen beweisen, was in uns steckt. Was ich bis hinauf zum Mercedes-Vorstand spüre, ist, dass man es noch einmal speziell gut machen will.“