Europol: Schwerer Schlag gegen IS-Terrorpropaganda

Konzertierte Aktion in mehreren Ländern

Zum Zugriff kam es am Mittwoch und Donnerstag, als Europol in einer konzertierten Aktion in Bulgarien, Frankreich und Rumänien digitale Beweismittel sicherte und gemeinsam mit den dortigen Behörden Server in den Niederlanden, den USA und Kanada beschlagnahmte. Britische Ermittler untersuchten indes, auf welchen Wegen sich der IS die für seine Propaganda genutzten Internetdomains gesichert hatte.