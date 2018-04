„FPÖ-Historikerkommission ist taktisches Manöver“

Strache: „Nicht nachvollziehbar“

In einer ersten Reaktion sagte FPÖ-Chef Strache dazu, die Geschichte der Partei solle von der Kommission „schonungslos“ aufgearbeitet werden. „Diese Aussagen von Herrn Mölzer sind für mich in keiner Weise nachvollziehbar“, so der Vizekanzler bei einer Pressekonferenz am Freitag. Wer seine diesbezüglichen Aussagen beim diesjährigen Akademikerball gehört habe, könne „klar nachvollziehen, dass mir das ein wirkliches Anliegen ist“, so Strache.