Bitcoin-Rausch flaut ab: Grafikkartenpreise fallen

Bitcoin-Schürfer nutzen vermehrt „Miner“

Zum einen sind Grafikkarten bei der Erzeugung virtueller Gelder (Bitcoin, Ethereum …) nicht so effektiv wie Geräte mit effizienten Spezialchips („ASIC-Miner“). Stromverbrauch und Ertrag stehen in keinem so guten Verhältnis wie bei diesen ASIC-Minern. Weil die Erzeugung von Kryptowährungen bei wachsender in Umlauf befindlicher Geldmenge komplexer wird, wird die Erzeugung mit Grafikkarten irgendwann unwirtschaftlich. Wird so ein Punkt erreicht, wechseln die Kryptogeld-Produzenten von Grafikkarten auf „ASIC-Miner“, also energieeffizientere Spezialrechner.