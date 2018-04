Grüner Willi kann sich auch Vize gut vorstellen

Beim Marktplatz in Innsbruck, seinem Lieblingsplatz, präsentierte Bürgermeisterkandidat Georg Willi Freitag Vormittag seine Vorschläge für Innsbruck. „Der schönste Platz Innsbrucks ist in Wirklichkeit aber grottenhässlich. Das muss sich ändern“, sagte Willi am Freitag. Eine zentrale Rolle soll dabei die Innbrücke sowie die Markthalle spielen. Diese will er aufwerten, die Innbrücke, die er verbreitern will, soll zum neuen Marktplatz werden. Kosten für die Brücke? „Das kann man nicht so genau sagen. Die Grenobler Brücke hat zum Beispiel fünf Millionen Euro gekostet. Aber so teuer wie der Kofel wird die neue Brücke sicher nicht“, so Willi.