Tierbabys in unserer Natur

„Wild soll Wild bleiben“

„Kuscheltiere“ sucht man in seiner Pflegestation in Steuerberg vergeblich. „Wild soll Wild bleiben“, lautet Streitmaiers Credo. Selbst der Babyhase klagt laut auf, als ihn der 60-Jährige mit einem Fläschen füttern will. „Es sind eben Wildtiere und für diese bin ich der Feind, obwohl ich ihnen nur Gutes tun will. Aber dieses Verhalten ist wichtig, denn alle Tiere die von mir aufgezogen oder gepflegt werden, sollen ihre Scheu gegenüber Menschen nicht verlieren. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn man draußen unterwegs ist und Rehkitze oder andere Wildtiere findet, die nur von den Eltern-Tieren abgelegt wurden, man diese in Ruhe lässt, auf keinen Fall streichelt oder sogar mitnimmt.“