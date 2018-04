Amy Schumer: „Ex warf mich auf eine Motorhaube“

Die Erinnerungen an einen gewalttätigen Ex-Freund sind für US-Schauspielerin Amy Schumer (36) immer noch sehr präsent. „Ich kann mich noch so genau daran erinnern, auf die Motorhaube eines Autos geschmissen worden zu sein, als ob es vor einer Stunde passiert wäre“, sagte die 36-Jährige in einem Interview von Moderatorin Oprah Winfrey für deren Fernsehsender OWN.