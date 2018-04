Achtung! Hier queren „Smartphone-Zombies“

„Smombie“-Sichtungen auch in Wien

Es ist zwar nicht bekannt, ob „Smombies“ seit dem Anbringen der Tafel nun sicherer in der Altstadt von Reutlingen unterwegs sind. Wenn man sich am Wiener Ring, am Donaukanal, auf der Mariahilfer Straße und an anderen Orten der Bundeshauptstadt aufhält, sieht man aber auf jeden Fall auch immer wieder durch Smartphone-Nutzung verursachte gefährliche Zwischenfälle ...