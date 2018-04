Avlonitis: „Heimkehrer“ soll Sturms Abwehr führen

14.000 Tickets sind für den Bundesliga-Hit Sturm - Rapid bereits weg - sieht so aus, als wäre die Grazer Merkur-Arena am Sonntag (16.30) beim heißen Rennen um Rang zwei ordentlich voll. Am Rande werden aber bei den „Blackys“ schon die Weichen für die neue Saison gestellt: Die Heimkehr des griechischen Abwehrchefs Anastasios Avlonitis ist so gut wie fix!