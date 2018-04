Mercedes-Teamchef Wolff sieht neue Zeitrechnung

„Muss die Kirche im Dorf lassen“

„Ich bin ja an sich der Oberselbstkritiker. Aber man muss die Kirche schon auch im Dorf lassen. Wir führen in der Konstrukteurs-Wertung und sind in der Fahrer-WM Zweiter und Dritter. In Depressionen verfallen brauchen wir also noch nicht“, betonte der 46-Jährige beim Pressegespräch in einem Kaffeehaus seiner Heimatstadt, bei dem auch der Rückzug von Mercedes aus der DTM ab 2019 thematisiert wurde. Wie alle anderen Mercedes-Werksfahrer habe auch sein Landsmann Lucas Auer die Chance, danach in der Formel E zu landen, versicherte Wolff.