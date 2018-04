Milwaukee erzwingt Entscheidungsspiel in Boston

Die National Basketball Association (NBA) hat ihr erstes Entscheidungsspiel in den diesjährigen Play-offs: Die Milwaukee Bucks feierten am Donnerstagabend (Ortszeit) einen 97:86-Heimsieg über die Boston Celtics und erzwangen damit ein siebentes Match in der „best of seven“-Serie. Dieses steigt in der Nacht auf Sonntag (ab 2.00 Uhr MESZ) beim NBA-Rekordchampion im TD Garden in Boston.