Atletico-Kicker: Mit Blitz-Platzverweis zum Rekord

Arsenal hat sich mit einem Selbstfaller im Kampf um den Einzug ins Finale der Europa League um eine gute Ausgangsposition gebracht. Die Londoner mussten sich am Donnerstagabend im Halbfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid trotz drückender Überlegenheit und 80-minütiger Überzahl mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Das Team des scheidenden Trainers Arsene Wenger vermochte seine deutlich mehr Spielanteile nach einer frühen Gelb-Roten Karte für Atleticos Sime Vrsaljko (10.) nicht in mehr Tore ummünzen. Dies war die früheste Gelb-Rote Karte in der Geschichte des Wettbewerbs. Alle Highlights oben im Video!