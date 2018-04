Rose-Kampfansage: „Hütte wird in Salzburg brennen“

Das wird haarig! Im Viertelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom hatte Salzburg ein 2:4 kassiert, dennoch per Husarenritt vor eigenem Publikum den Aufstieg geschafft. Nun müssen Berisha und Co. im Halbfinal-Rückspiel am Donnerstag zwar auch „nur“ zwei Tore aufholen. Jedoch: Bei bereits einem Marseille-Treffer brauchen die Bullen vier Tore. Heftig! Im Video oben sehen Sie die Highlights der 0:2-Pleite der Salzburger!