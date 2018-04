Rettung der letzten beiden Gallebären Ninh Binhs

Bei meinem Lokalaugenschein im letzten Jahr mussten wir sie in ihrem stickigen Verließ zurücklassen - doch am Donnerstag war es endlich soweit: Die beiden Bärinnen „May“ und „Binh Yen“ wurden von der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ medizinisch versorgt und in den Bärenwald Ninh Binh gebracht, wo sie nach einer kurzen Quarantänezeit endlich ein artgerechtes Leben genießen dürfen. Die Rettung war für alle Beteiligten eine große Erleichterung - denn es handelte sich um die letzten beiden Gallebären in der vietnamesischen Provinz Ninh Binh.