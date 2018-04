Hahn in Oberösterreich nachts über Zaun geworfen

„Pfotenhilfe“-Geschäftsführerin Johanna Stadler traute am Donnerstag ihren Augen und Ohren nicht: das was da verwirrt vor Ihrem Fenster herumlief und unaufhörlich krähte, war eindeutig ein Hahn, den wohl jemand in der Nacht über ihren Gartenzaun in St. Johann am Walde in Oberösterreich geworfen hatte. Das ist seit Ostern bereits der zweite ausgesetzte Hahn im Gemeindegebiet.