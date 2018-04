0:2! Nun braucht Salzburg wieder ein „Euro-Wunder“

Vor dem 55. Spiel in dieser Saison konnte Rose aus dem Vollen schöpfen. Der Deutsche schickte bis auf eine kleine Überraschung seine Stammelf ins Rennen. Hannes Wolf schien anstelle von Xaver Schlager im Mittelfeld auf, nachdem der Teamspieler zuletzt nicht voll trainieren hatte können. Bei Marseille agierte der ehemalige Champions-League-Sieger Luiz Gustavo in der Innenverteidigung. In der Defensive personell geschwächt, vertraute OM auf seine Offensive - und die Unterstützung der stimmgewaltigen Fans. Vor einer Kulisse wie sie die 64.000 Zuschauer im Stade Velodrome boten, hatte Salzburg in der Red-Bull-Ära noch nicht gespielt. Im Vergleich zum 0:0 in der Gruppenphase im vergangenen Dezember saßen 40.000 mehr in der imposanten Arena. „Kühlen Kopf“ zu bewahren hatte Rose deshalb von seiner Elf gefordert. Denn wie erwartet starteten die heimstarken Hausherren extrem forsch.